Белград, , 16:03 — REGNUM Проведение гей-парада 17 сентября в Белграде показало, что Сербия является «серьезным государством, уважающим собственных граждан, конституцию и законы». Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 21 сентября.

Анна Брнабич Kt.gov.rs

«Все то, что мы говорили нашим гражданам, мы выполнили. Все провокаторы будут привлечены к ответственности, так же, как и те, кто пытался пробраться через кордон полиции, чтобы добраться до участников гей-парада и расправиться с ними», — заявила Брнабич в эфире телеканала Pink.

Премьер-министр Сербии добавила, что у всех граждан есть право устраивать шествия, но некоторые формы поведения во время этих шествий неприемлемы, и поэтому их нужно осудить и наказать.

Напомним, что сербская общественность выступала против проведения гей-парада в Белграде в рамках недели «Европрайда». За неделю до проведения гей-парада в Белграде прошло массовое шествие граждан, выступающих за сохранение традиционных ценностей.

Глава МВД Сербии Александр Вулин 18 сентября заявил, что в Белграде не было никакого гей-парада, и что полиция просто сопровождала участников «Европрайда» с одного мероприятия на другое.