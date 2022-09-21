Лондон, 21 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации. Первое с окончания Великой Отечественной войны объявление о мобилизации прокомментировал целый ряд официальных лиц Запада. Их высказывания приводит британское агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Так, посол США в бывшей УССР Бриджит Бринк назвала этот шаг Москвы «признаком слабости», а готовящиеся на освобожденных территориях референдумы о воссоединения с Россией — «не имеющими правовой силы». Она добавила, что США никогда не признают воссоединение этих территорий с Россией.

В свою очередь, парламентский заместитель министра иностранных дел Великобритании Джиллиан Киган отметила, что мобилизация со стороны Москвы является «эскалацией».

«Очевидно, что это то, к чему мы должны отнестись очень серьезно, потому что, вы знаете, мы не контролируем ситуацию — я не уверена, что он [российский лидер] контролирует ситуацию, на самом деле. Это явно эскалация», — сказала она в беседе с Sky News.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек подчеркнул, что это «еще один плохой и неправильный шаг со стороны России, который мы, конечно же, обсудим и проконсультируемся в политическом плане относительно того, как реагировать».

«Необходимо помочь [бывшей УССР], и в наших же интересах мы должны продолжать это делать», — отметил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Со своей стороны, представитель МИД Китая Ван Вэнбинь призвал все стороны к диалогу и консультациям и нашли способ решить проблемы безопасности всех сторон.