Бухарест, , 13:08 — REGNUM Объявленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным частичная мобилизация в Вооруженные силы РФ является внутренним делом страны, и официальный Бухарест не намерен комментировать подобную инициативу Кремля. Об этом 21 сентября со ссылкой на заявление премьер-министра Румынии Николае Чукэ сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Правительство Румынии с тревого воспринимает возможное усугубление конфликта в сопредельном государстве, однако в дальнейшем будет «спокойно и взвешенно» оценивать происходящее», — отметил, в частности, Чукэ.

При этом, по словам главы румынского кабмина, власти страны будут проводить регулярные консультации по соответствующим вопросам с США в частности и НАТО в целом.

Напомним, 21 сентября в ходе официального выступления президент Российской Федерации объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан.