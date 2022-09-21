Москва, , 13:34 — REGNUM В вечной мерзлоте в Арктике провели испытания кондитерской продукции московских компаний. Изделия пролежали под землёй от 12 до 42 двух лет. Испытания показали, что все «испытуемые» сохранили свои пищевые свойства. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, сообщает пресс-служба главы города.

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Научный эксперимент по хранению пищевых продуктов в вечной мерзлоте Арктики продолжается более 120 лет, где изделия помещают в алюминиевые ёмкости, после чего их погружают на глубину около двух метров. Грунт, частично содержащий лёд, подвергается значительным перепадам температуры. В рамках продолжительного эксперимента состоялось шесть экспедиций, где последняя в 2022 году.

«В этом году ученые извлекли из грунта образцы кондитерских изделий, заложенные во время предыдущих экспедиций: ирис «Кис-кис» 1980 года, пористый шоколад «Слава» 2004 года и шоколад «Бабаевский люкс» 2010 года. Во время экспедиции, проходившей в начале августа, температура воздуха на Таймыре была около плюс пяти градусов Цельсия, зимой она опускается до минус 40. Все образцы прекрасно сохранились, только шоколад немного «поседел», что вызвано так называемой миграцией жиров, которая неизбежна при перепаде температур. По предварительной оценке ученых, все пищевые свойства продуктов находятся в норме», — отметил Владислав Овчинский.

Изъятые образцы хранятся в специальных холодильниках. На их исследование необходимо около трёх недель. Опыты, проводимые с продуктовыми изделиями, позволяют понять, как изменяется состав и сколько они могут храниться в условиях вечной мерзлоты. Подобные исследования особенно актуальны в рамках развития территорий российской Арктики.

В ходе шестой экспедиции учёных были заложены новые образцы продуктов, которые будут извлечены в 2028, 2034, 2040 и 2050 годах.

«Исследователи разделили продукты на три группы по степени возможности хранения в вечной мерзлоте. В первую вошли те, что могут находиться в подобных условиях неограниченное время, их свойства при этом улучшаются — это чёрный и зелёный чай, водочная продукция. Срок хранения продуктов из второй группы предположительно может доходить до 100 лет. Это мясные консервы, продукты для космического питания, хлеб, сухое и сгущенное молоко, а также кондитерские изделия с небольшим процентом содержания влаги, в том числе шоколад. В третью группу попали продукты, которые могут сохраняться в условиях низких температур максимум до трех — шести лет, — это в первую очередь рыбные и овощные консервы, паштеты, колбасы. При более долгом хранении у них ухудшается внешний вид, однако их все же можно употреблять в пищу», — объяснил Сергей Белецкий, научный руководитель экспедиции директор Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности — филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем имени В. М. Горбатова» РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные и спасатели МЧС отправились в экспедицию из Мурманска в Арктику, где они займутся поиском контейнеров с ядерными отходами и оценят уровень радиоактивности у берегов архипелага Новая Земля. Экспедиция пройдёт в период с 19 сентября по 10 октября на борту научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш».

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