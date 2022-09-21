Москва, , 13:07 — REGNUM Воссоединения с Россией хотят не только большинство жителей ДНР, ЛНР, но и Запорожской, а также Херсонской области. Об этом 21 сентября заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, подобное отношение во многом связано в том числе с тем террором, который ведет киевский режим на освобожденных Россией территориях.

«Люди хотят быть с Россией. И когда вечером общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям своих республик, я всю ночь получал сообщения от жителей Херсона, «на у как же мы». Киев развязал террор по отношению к местным жителям», — сказал Малькевич.

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