Москва, 21 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Воссоединения с Россией хотят не только большинство жителей ДНР, ЛНР, но и Запорожской, а также Херсонской областей. Об этом 21 сентября заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич на круглом столе ЭИСИ на тему «Почему жители освобожденных территорий хотят быть с Россией?» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По мнению эксперта, подобное отношение во многом связано в том числе с тем террором, который ведет киевский режим на освобожденных Россией территориях.

«Люди хотят быть с Россией. И когда вечером общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям своих республик, я всю ночь получал сообщения от жителей Херсона, «на у как же мы». Киев развязал террор по отношению к местным жителям», — сказал Малькевич.