Минск, , 13:07 — REGNUM Разрыв между ООН и растущим разнообразием мира увеличивается, всемирная организация теряет характер беспристрастной площадки. Об этом 21 сентября заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

«Беларусь, как и многие другие страны, вынуждена констатировать увеличивающийся разрыв между нынешней ООН и быстро растущим разнообразием мира», — отметил Макей в письме-обращении ко всем своим коллегам из государств-членов ООН.

Он добавил, что если в вопросах поддержания мира и безопасности суть и роль ООН является «заложником ее институционального строения, воплощенного в Совете безопасности с правом вето, то организации эффективного международного сотрудничества в других областях, не связанных с безопасностью, мешают и некоторые другие факторы».

По мнению главы МИД Белоруссии, среди таких факторов главный — «утрата организацией нейтрального, технического характера беспристрастной площадки для обеспечения международного сотрудничества равноправных членов». ООН стала жертвой однополярного момента в современной мировой истории, подчеркнул Макей.