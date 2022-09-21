Макей: ООН теряет характер беспристрастной площадки
Минск, 21 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Разрыв между ООН и растущим разнообразием мира увеличивается, всемирная организация теряет характер беспристрастной площадки. Об этом 21 сентября заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Он добавил, что если в вопросах поддержания мира и безопасности суть и роль ООН является «заложником ее институционального строения, воплощенного в Совете безопасности с правом вето, то организации эффективного международного сотрудничества в других областях, не связанных с безопасностью, мешают и некоторые другие факторы».
По мнению главы МИД Белоруссии, среди таких факторов главный — «утрата организацией нейтрального, технического характера беспристрастной площадки для обеспечения международного сотрудничества равноправных членов». ООН стала жертвой однополярного момента в современной мировой истории, подчеркнул Макей.