Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский («Единая Россия») заявил, что если он попадёт под частичную мобилизацию, то примет этот факт и пойдёт исполнять свой воинский долг. Своим отношением к указу президента РФ Владимира Путина Бельский поделился 21 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Бельский. (фото: личная страница политика в vk.com /aleksandr_belsky) Vk.com

«Президент объявил сейчас, то есть закон подписан. Я, как любой гражданин Российской Федерации, считаю, что меры сейчас для защиты государства определены президентом. Мы выбираем президента, мы живём в этом государстве. Конечно, я поддерживаю, разделяю. Если вопрос будет стоять о мобилизации конкретно меня, соответственно, точно так же, как любой гражданин Российской Федерации, приму это и пойду», — заявил спикер петербургского парламента.

Бельский добавил, что в городскую комиссию по частичной мобилизации его пока не приглашали.

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Напомним, что президент РФ в ходе обращения заявил о начале частичной мобилизации граждан России. В Петербурге уже создали комиссию по призыву. Добавим, от мобилизации освобождаются только депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.