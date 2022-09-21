Санкт-Петербург, 21 сентября 2022, 13:12 — REGNUM Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский («Единая Россия») заявил, что если он попадёт под частичную мобилизацию, то примет этот факт и пойдёт исполнять свой воинский долг. Своим отношением к указу президента РФ Владимира Путина Бельский поделился 21 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Президент объявил сейчас, то есть закон подписан. Я, как любой гражданин Российской Федерации, считаю, что меры сейчас для защиты государства определены президентом. Мы выбираем президента, мы живём в этом государстве. Конечно, я поддерживаю, разделяю. Если вопрос будет стоять о мобилизации конкретно меня, соответственно, точно так же, как любой гражданин Российской Федерации, приму это и пойду», — заявил спикер петербургского парламента.
Бельский добавил, что в городскую комиссию по частичной мобилизации его пока не приглашали.
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Напомним, что президент РФ в ходе обращения заявил о начале частичной мобилизации граждан России. В Петербурге уже создали комиссию по призыву. Добавим, от мобилизации освобождаются только депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.