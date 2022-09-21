Москва, 21 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю стоит обратить внимание на преступления нацистского киевского режима, который были совершены последним с 2014 года. Об этом 21 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В целом европейским дипломатам, конечно, мы хотели бы порекомендовать обратить внимание, начиная с 2014 года, на преступления [киевского] режима, которые могут и должны стать поводом для того самого трибунала, о котором говорят европейцы. На этот счет господин Боррель никогда ничего не говорил», — сказал представитель Кремля, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о якобы возможном «трибунале» над жителями РФ за их действия на территории б. УССР.

Также Песков подчеркнул, что судьба убитых ВСУ мирных граждан и в том силе — детей, главу евродипломатии не интересовала никогда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ежечасном контакте с членами правительства РФ и руководителями российских регионов находится президент России Владимир Путин, общих совещаний на данный момент не запланировано.