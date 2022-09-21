* запрещённая в России организация

Кабул, 21 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Мохаммад Мохаккек, лидер Партии исламского единства народа Афганистана, заявил, что признание талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шиитской религии и джафаритского мазхаба является красной чертой в отношениях с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Он написал на своей странице в соцсети, что некоторые «предатели» заявили, что непризнание шиитской религии не является препятствием во взаимодействии с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он не назвал тех, кто сделал такие заявления.

Мохаккек, входящий в группу политических деятелей, известную как «Совет сопротивления по спасению Афганистана», написал: »Некоторые предатели, заявившие, что непризнание шиитской религии не является препятствием во взаимодействии с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продались им. Религия джафари — наша красная черта. Никто не должен играть с этим, иначе они будут изгнаны из нашей общины».

Джафаритская юриспруденция и закон о личном статусе шиитов были признаны во время правления Хамида Карзая. После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти официально признаётся только суннитская ханафитская судебная практика, которая применяется в судах.

Совет афганских шиитских улемов неоднократно обращался к правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой признать джафаритский мазхаб в Афганистане. Но пока радикалы не ответили на этот запрос.