Горно-Алтайск, , 13:05 — REGNUM В Республике Алтай вынесен приговор бывшему первому заместителю регионального правительства Роберту Пальталлеру, которого обвиняли в получении взяток. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

По данным следствия, в 2015–2018 года по его указанию строившие систему оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок» подрядчики подписали акты о приёмке невыполненных работ на сумму более 136 млн рублей. В результате региональному бюджету был причинён ущерб на эту сумму.

Кроме того, бывшего чиновника обвиняли в нескольких эпизодах получения взяток на общую сумму более 9 млн рублей.

По итогам слушаний, суд признал Роберта Пальталлера виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 80 млн рублей. Его также обязали возместить ущерб в размере 136,7 млн рублей. Приговор в силу не вступил.

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