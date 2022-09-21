Чебоксары, , 13:05 — REGNUM Чувашия разделяет решения президента Владимира Путина и «незамедлительно включится» в процесс выполнения поставленных задач. В республике «ни одна семья» мобилизованных жителей не останется без внимания. Как 81 год назад, Россия даёт отпор нацизму, но теперь в виде коллективного Запада и НАТО, которые руководят военной операцией на стороне киевского режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава Чувашии Олег Николаев, отметив, что в связи с мобилизационными задачами он досрочно выходит из отпуска.

Олег Николаев Duma.gov.ru

Руководитель региона подчеркнул, что в Чувашии разделяют принятые президентом решения как по частичной мобилизации, так и по организации «более слаженных действий в части организации промышленного комплекса для обеспечения всем необходимым для решения задач специальной военной операции».

«Республика незамедлительно включится в процесс решения необходимых задач — это, прежде всего, частичная мобилизация жителей Чувашии, которые находятся в запасе и имеют соответствующие воинско-учётные специальности, и будет содействовать военному комиссариату, чтобы эта работа была должным образом организована и обеспечена всем с точки зрения логистики и создания необходимых условий сопровождения.

Будем оказывать всяческую поддержку нашим гражданам, задействованным в специальной военной операции. Ни одна семья не останется без внимания. Мы верим в наших мужчин, которые и в годы священной Великой Отечественной войны достойно исполняли воинский долг и отстояли право нашей страны на мир и независимый курс развития. Ситуация повторяется как и 81 год назад. Нашей стране противостоит не столько неонацизм [в лице киевского режима], сколько весь коллективный Запад и блок НАТО, которые и осуществляют непосредственное руководство всей военной операцией на стороне [киевского режима].

Не менее важной является задача чёткой работы всех предприятий оборонного комплекса, которые и до этого работали на то, чтобы создавать необходимые средства защиты страны. На данном этапе они переходят в более мобилизационный режим работы. При этом перед правительством Чувашской Республики ставятся задачи обеспечения текущего социально-экономического развития, а самое главное — неукоснительного выполнения всех ранее поставленных планов и задач, которые утверждены как в национальных целях, так и в национальных проектах, инициированных президентом страны для улучшения качества жизни населения, в том числе изменения среды, модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Если мы будем действовать таким образом и всецело реализовывать и ранее запланированные и вновь появившиеся задачи, мы, с одной стороны, сможем преодолеть те вызовы, которые сегодня возникли, а с другой, планово развивать страну и укреплять её экономическую составляющую, оборонную способность и в итоге обеспечить суверенное развитие нашей страны.

В связи с поставленными президентом России задачами принял решение о прекращении отпуска».

Глава Чувашии Олег Николаев.

Напомним, 23 по 27 сентября пройдут референдумы о воссоединении с Россией республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин в своём обращении объявил о частичной мобилизации. Призыву будут подлежать граждане из запаса.