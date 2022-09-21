Москва, 21 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Необходимо своевременно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Минобороны России Сергей Шойгу

Также, по его словам, следует организовать охрану участков, пунктов приёма и сбора граждан, подлежащих мобилизации.

«Нужно усилить меры противодействия противоправным действиям в рамках призыва граждан по частичной мобилизации», — отметил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, срочников не будут отправлять в зону боевых действий, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Читайте подробнее: Шойгу заявил, что срочников не будут отправлять в зону СВО