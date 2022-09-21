Оренбург, , 13:05 — REGNUM Планы Запада по отношению к территориям бывшего СССР очевидны. Это разобщение и уничтожение России. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Оренбургской области (КПРФ) Нурлан Мунжасаров.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Для большинства эти планы понятны. Западу не нужны мы — народ на постсоветском пространстве, Западу нужны наши земли и природные богатства. Запад для осуществления своих планов использует некогда дружественные нам страны исключительно в корыстных целях. И то, что происходит сейчас на территории [б. УССР] — это результат действий американского капитализма. И это необходимо остановить!», — сказал политик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля проводится специальная военная операция для защиты Донбасса от киевского режима. Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.