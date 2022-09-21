Москва, , 13:00 — REGNUM Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия вернулся к тренировкам со сборной России. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба национальной команды.

Георгий Джикия Кирилл Венедиктов

Ранее Джикия пропустил тренировку в общей группе.

Напомним, с 19 сентября команда под руководством Валерия Карпина тренируется в Новогорске и готовится к товарищескому матчу со сборной Киргизии, который пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

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