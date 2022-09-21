Россошь, Воронежская область, 21 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве таксиста в Россошанском районе Воронежской области задержан, сообщили 21 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Мвд.рф Полиция

58-летний водитель такси из Россоши пропал вечером 17 сентября. Машину со следами крови полицейские обнаружили позже на улице в селе Шекаловка Россошанского района. Тело пропавшего водителя с огнестрельным ранением головы было обнаружено неподалеку.

По подозрению в совершении убийства задержан 24-летний житель Ростова-на-Дону. Он сообщил, что убил водителя из пистолета, чтобы завладеть автомобилем. Однако не справился с управлением, бросил машину, спрятал погибшего спрятал в кустах, после чего скрылся с места происшествия.

Следственными органами возбуждено уголовное дело статье об убийстве.