Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Нью-Йорке, вручил благодарственную грамоту бывшему спецдокладчику ООН по правам человека в КНДР Томасу Охеа Кинтана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

mofa. go. kr Пак Чин

Южнокорейский дипломат похвалил бывшего специального докладчика ООН за выполнение своих обязанностей и привлечение внимания международного сообщества к проблеме прав человека в КНДР во время своего пребывания в должности.

Томас Охеа Кинтана — третий специальный докладчик ООН по правам человека в КНДР, занимавший должность с августа 2016 года по июль 2022 года. В августе на данном посту его сменила Элизабет Сэлмон.