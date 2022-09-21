Глава МИД Южной Кореи поблагодарил спецдокладчика ООН за его работу
Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Нью-Йорке, вручил благодарственную грамоту бывшему спецдокладчику ООН по правам человека в КНДР Томасу Охеа Кинтана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Южнокорейский дипломат похвалил бывшего специального докладчика ООН за выполнение своих обязанностей и привлечение внимания международного сообщества к проблеме прав человека в КНДР во время своего пребывания в должности.
Томас Охеа Кинтана — третий специальный докладчик ООН по правам человека в КНДР, занимавший должность с августа 2016 года по июль 2022 года. В августе на данном посту его сменила Элизабет Сэлмон.