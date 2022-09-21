Манила, , 12:58 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) пересмотрел прогноз по инфляции в Грузии на конец 2022 года и увеличил показатель с 7% до 11%. Об этом сообщает пресс-служба АБР.

Азиатский банк развития Eugene Alvin Villar

При этом в банке увеличили и ожидаемый рост ВВП по итогам года: с 3,5% до 7%. Причиной такого резкого увеличения прогноза по экономическому росту объясняется восстановлением потока иностранных туристов, рост объёмов экспорта, а также большие объёмы денежных переводом из-за рубежа.

В 2023 году, согласно прогнозу АБР, инфляция в Грузии снизится до 5%, а рост ВВП будет около 6%.

Напомним, 14 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о больших успехах национальной экономики по итогам семи месяцев 2022 года: рост ВВП на 10,3%, рост объёма экспорта на 36%, рост потока туристов втрое. На этом основании расходную часть госбюджета решено увеличить на 1,27 млрд лари (около 27 млрд рублей).