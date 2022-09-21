Красноярск, 21 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс возглавил краевую призывную комиссию по частичной мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в региональном правительстве.

Kremlin.ru Александр Усс

По данным местных властей, в регионе вопросами частичной мобилизации будет заниматься краевая призывная комиссия. Её возглавляет Александр Усс.

Первое заседание запланировано на 22 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». По имеющейся информации, частичной мобилизации подлежат те лица, которые проходили службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.