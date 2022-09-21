Якутск, , 13:05 — REGNUM Агрессия НАТО вынуждает жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей принять решение о вхождении этих территорий в состав России. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярёв, сообщил телеканал «Якутия 24».

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

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«Стать частью России, это единственный шанс на спасение. Идею скорейшего проведения референдума поддержали наши политики, партии, общественные деятели, большинство населения страны», — отметил он.

Референдум дает гарантию, что Россия никогда не оставит братьев в беде, также подчеркнул Николай Дягтярёв. Он напомнил, что частью РФ Донбасс собирался стать ещё в 2014 году — тогда жители ДНР и ЛНР говорили, что считают свои регионы частью России.

«Проводимая военная спецоперация только усилила это чувство. Наши войска, наши добровольцы плечом к плечу сражаются с ополченцами и бойцами народных милиций. Люди Донбасса поняли, что они для России действительно свои. Пришло время действовать под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» — подчеркнул Николай Дегтярёв.

Он уверен, что референдумы в Донбассе — это то, чего ждала вся Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по вопросу о воссоединении с Россией состоятся с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Ранее решение об этом приняли власти освобождённых от киевских боевиков территорий б. УССР.