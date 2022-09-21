София, 21 сентября 2022, 12:57 — REGNUM На территории крупнейшей региональной фермы по выращиванию винограда в Бургасской области (Юго-восточная Болгария) были задержаны 35 человек, которые ранее предположительно незаконно пересекли турецко-болгарскую границу. Об этом 21 сентября сообщает БТВ.
По предварительным данным, поимке нелегалов способствовал охранник фермы, который, обнаружив прячущихся в посадках иностранцев, вызвал подразделение полиции.
Согласно официальной информации, все задержанные лица являются гражданами Афганистана, намеревавшиеся попасть в одну из стран Западной Европы.
Ведется следствие.
Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации программы по борьбе с нелегальной миграцией. На участки болгарско-турецкой и болгарско-греческой границы направлены части вооруженных сил Республики Болгария.