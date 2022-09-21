Москва, , 12:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам по обороне и по промышленности и торговле проанализировать проблемные моменты, связанные с закупками, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Поэтому обращаюсь к председателю комитета по обороне, председателю комитета по промышленности. Коллеги, давайте оперативно изучим все проблемные темы, касательно закона 44-го, всех этих процедур, которые сегодня могут тормозить выпуск необходимой продукции. Могут быть препятствием для эффективного решения задач в области повышения обороноспособности страны», — сказал Володин в ходе пленарного заседания палаты парламента.

Спикер Госдумы отвел на эту работу неделю.

«Пожалуйста, информацию подготовьте, с правительством прорабатывайте. Если необходимо внесение изменений, давайте, коллеги, будем рассматривать», — добавил Володин.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для борьбы с киевским режимом. Мобилизация коснется порядка 300 тыс. человек.

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