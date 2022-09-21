Москва, 21 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, о проведении частичной мобилизации в стране. Такое поручение генерал армии дал 21 сентября на заседании коллегии оборонного ведомства.

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«Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в телеобращении объявил с 21 сентября 2022 года в РФ частичную мобилизацию. Соответствующий приказ главой государства подписан.

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Как пояснил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, в рамках мобилизации будет задействовано около 1% общего мобилизационного ресурса, который у России огромен — почти 25 млн человек.

В общей сложности планируется призвать 300 тыс. резервистов. Шойгу подчеркнул, что это будут люди, которые отслужили в армии, имеют военную специальность и боевой опыт. Мобилизация не коснётся студентов и призывников.

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