Москва, 21 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В ежечасном контакте с членами правительства РФ и руководителями российских регионов находится президент России Владимир Путин, общих совещаний на данный момент не запланировано. Об этом 21 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент в эти дни в постоянном, в ежечасном контакте и с членами правительства, и с руководителями регионов, поэтому недостатка в этих контактах нет. Общих совещаний пока не запланировано», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, собирается ли глава Российского государства проводить какие-либо совещания с правительством или главами регионов после указа о частичной мобилизации.

Также Песков указал, что в течение последних дней у президента РФ очень подвижный график.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информации о закрытии границ для подлежащих частичной мобилизации пока никакой нет.