Боковский район, Ростовская область, , 12:56 — REGNUM В Боковском районе Ростовской области расследуют гибель троих маленьких детей при пожаре в жилом. Доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 21 сентября.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. На месте происшествия на хуторе Астахов работают следователи и криминалисты.

Напомним, что в результате пожара в жилом доме погибли дети 2018, 2021, 2022 годов рождения. Ещё одна девочка с матерью и отцом госпитализированы.

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