Джакарта, , 12:55 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг обсудили подготовку к саммиту G20, который состоится на Бали 15–16 ноября, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди U.S. Department of State

Согласно заявлению министерства иностранных дел, полученному в Джакарте, на встрече министр иностранных дел Ретно Марсуди выразила свое мнение о том, что импульс саммита G20 необходимо использовать для демонстрации важной роли «Большой двадцатки» в оказании помощи в поиске решений различных глобальных проблем.

По этой причине поддержка других членов G20 важна для успешного проведения саммита G20.

В ходе встречи министр иностранных дел Австралии подтвердила поддержку председательства Индонезии в G20 и предстоящего саммита на Бали.

Австралия ценит различные подходы и дискуссии Индонезии, направленные на обеспечение полной поддержки странами — членами G20 конкретного сотрудничества, вытекающего из индонезийского председательства и саммита G20.

Оба министра иностранных дел также заявили, что Индонезия и Австралия согласны с тем, что в разгар нынешних глобальных вызовов и ситуаций G20 должна приносить пользу не только своим странам-членам, но и международному сообществу, включая развивающиеся страны.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди председательствовала на трехсторонней встрече Индонезия-Австралия-Восточный Тимор, на которой обсуждались усилия по сотрудничеству для ускорения экономического восстановления.

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