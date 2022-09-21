Москва, 21 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить обращение к национальным парламентам стран Европы, межпарламентским союзам с тем, чтобы еще раз заявить позицию России о происходящем на территории бывшей УССР, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Еще раз: наша страна еще не воевала, мы защищаем, защищаем тех, кто проживает в ДНР, ЛНР, Русский мир, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Харьковской областях. Они должны, наконец, понять: если только не изменят свою позицию, если не прекратят поставлять оружие [киевскому режиму] и наемникам, завтра у них начнутся проблемы, которые покажутся по сравнению с тем, что сейчас, намного серьезнее», — заявил Володин.

Пропаганда и соцсети, которые контролируют США, сделали свое дело — оболванили не только жителей бывшей УССС, но и граждан европейских государств, и граждан США, говорит он.

«Нацизм не случайно процветает на [территории б. УССР], это всё сделано по указке Вашингтона по лекалам инструкторами-советниками, которые сейчас заправляют всем», — констатировал Володин, отметив, что жителям страны отведена роль расходного материала.

«Поэтому давайте мы свою позицию заявим», — предложил Володин.

Пусть подумают, нужна ли им эта война, добавил он.

«Они никогда не воевали, им надо это объяснить. Если они и дальше начнут дровишки подбрасывать, пострадают первые от этого. Потому что есть и оружие, которое можно использовать, и когда мы говорим о мобилизации, это их должно все-таки остановить», — убежден спикер Госдумы.

Обращение будет подготовлено в течение дня, Госдума примет его на заседании 21 сентября.