Песков не ответил на вопрос о закрытии границ для подлежащих мобилизации
Москва, 21 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Информации о закрытии границ для подлежащих частичной мобилизации пока никакой нет. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Представитель Кремля призвал журналистов, «давайте наберемся терпения, разъяснения последуют».
«Призыв до 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации будет не одномоментным», — добавил Песков.
ИА REGNUM сообщало, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации с 2 сентября 2022 года.
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