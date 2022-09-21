Москва, 21 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Информации о закрытии границ для подлежащих частичной мобилизации пока никакой нет. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля призвал журналистов, «давайте наберемся терпения, разъяснения последуют».

«Призыв до 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации будет не одномоментным», — добавил Песков.

ИА REGNUM сообщало, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации с 2 сентября 2022 года.

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