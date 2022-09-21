София, 21 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Действующее правительство Болгарии на своем заседании установило черту бедности для наиболее социально уязвимых слоев населения страны в размере 504 левов ($255). Об этом 21 сентября сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Таким образом, граждане, чей совокупный доход не превышает этой суммы, смогут рассчитывать на дополнительные государственные субсидии и материальную компенсацию.

«Это поможет десяткам тысяч наших соотечественников избежать нищеты», — резюмировал служебный министр труда и социальной защиты Болгарии Лазар Лазаров.

Напомним, по данным европейских социологических служб, Болгария является одним из беднейших государств ЕС. Более 75% жителей страны не в состоянии регулярно оплачивать услуги ЖКХ.