Москва, , 12:54 — REGNUM Хоккеисты московского ЦСКА очень странно играли в матче «Куньлунь Ред Стар» и небрежно относились к голевым моментам. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Фёдоров.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и игроки команды ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы очень странно играли, не знаю, где были наши головы. Моментами соперник был быстрее и мобильнее. Мы небрежно отнеслись к моментам», — сказал Фёдоров.

Он добавил, что после первого периода ЦСКА должен был проигрывать с разницей в две или три шайбы, после чего команда пыталась ускорить темп игры, но этого оказалось мало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Куньлунь» одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в овертайме со счётом 2:1.

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