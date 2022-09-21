Лос-Анджелес, США, 21 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Американский актёр Норман Ридус, известный по сериалу «Ходячие мертвецы», получит персональную звезду на Аллее славы в Голливуде (США). Об этом организаторы сообщили на официальном сайте.

Цитата из интервью для WIRED Норман Ридус

Церемония открытия звезды пройдет 27 сентября 2022 года. Ридус станет 2734-м обладателем собственной именной таблички.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Норман Ридус раскрыл детали спин-оффа «Ходячих мертвецов». По словам актриса, предстоящий проект будет существенно отличаться от оригинального шоу: «будет другой тон, другой свет, другой звук».