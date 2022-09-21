Великий Новгород, 21 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Глава Новгородской области поздравил жителей с 1160-летием зарождения российской государственности и пожелал новгородцам проявить свои лучшие качества в сложившейся политической ситуации. Это сказано в опубликованном 21 сентября обращения Андрея Никитина.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

Глава региона напомнил, что именно на новгородской земле в 862 году произошло зарождение Российского государства. Именно здесь 1160 лет назад Рюрик объединил разрозненные племена славян, а во Владычной палате Новгорода впервые прозвучало слово «Россия».

«Сегодня очень важно прочувствовать все уникальные исторические события, которые сформировали нашу с вами свободную, сильную и независимую страну. Сделать всё, чтобы никто не смел посягнуть на ее интересы», — говорится в сообщении.

Губернатор Новгородской области пожелал искренне любить и развивать местным жителям свой родной край, осознавая, на какой необыкновенной земле они живут.

«Хранить традиции и уважать историю. Воспитывать у молодого поколения национальное самосознание и патриотизм. Ведь патриотизм — это не только любовь к Родине, а ещё и готовность отстаивать ее суверенитет, — заметил Никитин, указав, что новгородцы всегда славились своим мужеством. — Уверен, что и в сегодняшней ситуации, если потребуется, они проявят свои лучшие качества!».

Отметим, что по данным РИА Новости, президент России Владимир Путин вылетел в Великий Новгород с рабочей поездкой. Глава государства выступит на торжественном мероприятии по случаю годовщины государственности России.