Москва, , 12:50 — REGNUM Татария, Башкирия, Чечня и Дагестан будут пилотными регионами по реализации исламского банкинга в России, отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются такие инструменты как рассрочка, лизинг и долевое финансирование.

«Сегодня законопроект по внедрению исламского банкинга вносится в Государственную думу. Такой механизм будет способствовать более широкому привлечению финансовых ресурсов на реализацию проектов, в том числе с использованием цифровых технологий и инструментов», — отметил Аксаков в своем телеграм-канале.

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