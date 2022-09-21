Москва, 21 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Татария, Башкирия, Чечня и Дагестан будут пилотными регионами по реализации исламского банкинга в России, отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

Как сообщало ИА REGNUM, исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются такие инструменты как рассрочка, лизинг и долевое финансирование.

«Сегодня законопроект по внедрению исламского банкинга вносится в Государственную думу. Такой механизм будет способствовать более широкому привлечению финансовых ресурсов на реализацию проектов, в том числе с использованием цифровых технологий и инструментов», — отметил Аксаков в своем телеграм-канале.