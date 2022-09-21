Луганск, 21 сентября 2022, 12:49 — REGNUM Киевские боевики выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоайдар в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 сентября киевские боевики выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Троицкому в Луганской Народной Республике, ранена женщина.
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