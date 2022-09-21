Луганск, 21 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Киевские боевики выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоайдар в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 09.51 (совпадет с мск) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 сентября киевские боевики выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Троицкому в Луганской Народной Республике, ранена женщина.

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