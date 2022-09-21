Ставрополь, , 12:49 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заверил, что регион выполнит задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным перед субъектами РФ в рамках объявленной частичной мобилизации.

Владимир Владимиров Stavkray.ru

«В своем указе президент поставил перед регионами важнейшие задачи. Уверен, Ставрополье полностью их выполнит», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул губернатор, Россия в настоящее время находится на переломном моменте, необходимо защитить будущее страны, чтобы её не развалили, как в 90-е годы развалили СССР.

«Мы помним выученные уроки. Россия остается. И она будет защищать себя и своих людей. На Донбассе, везде!» — заявил Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к жителям России, в котором он объявил о частичной мобилизации.