Ставрополье полностью выполнит задачи президента — Владимиров
Ставрополь, 21 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заверил, что регион выполнит задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным перед субъектами РФ в рамках объявленной частичной мобилизации.
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Владимир Владимиров
«В своем указе президент поставил перед регионами важнейшие задачи. Уверен, Ставрополье полностью их выполнит», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.
Как подчеркнул губернатор, Россия в настоящее время находится на переломном моменте, необходимо защитить будущее страны, чтобы её не развалили, как в 90-е годы развалили СССР.
«Мы помним выученные уроки. Россия остается. И она будет защищать себя и своих людей. На Донбассе, везде!» — заявил Владимиров.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к жителям России, в котором он объявил о частичной мобилизации.