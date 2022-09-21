Саранск, , 12:48 — REGNUM Комиссия по частичной мобилизации уже работает в Мордовии. «Возглавил ее лично», — написал в своем telegram-канале глава республики Артем Здунов. Он заверил, что все поставленные задачи будут выполнены.

Артем Здунов Официальный портал правительства Республики Мордовия

Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации глава Мордовии назвал своевременным и необходимым решением.

«Речь идёт об угрозе безопасности нашей страны, о защите жизней наших граждан, жителей Донбасса и освобождённых территорий, которые ждут от нас помощи», — подчеркнул Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе частичной мобилизации планируется привлечь на военную службу около 300 тыс. резервистов. Призванные не будут направлены в зону проведения специальной военной операции, а будут контролировать занятые российскими войсками территории.