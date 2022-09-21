Санта-Клара, США, 21 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Nvidia объявила, что её студия Lightspeed в ноябре 2022 года выпустит обновлённую версию популярной игры Portal с поддержкой технологии трассировки лучей. Анонсирующий ролик компания разместила 20 сентября на своём видеоресурсе.

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Производитель отметил, что в игре будет «полная трассировка» лучей, Nvidia пояснила, что технология будет применяться к каждому источнику света и отбрасываемых им теням, а также для непрямого и глобального освещения, и в ряде других моментов. Доступ к Portal c RTX бесплатно получат те пользователи Steam, которые ранее приобрели оригинальную игру, как отметила Nvidia, её проект представляет собой модификацию.

Компания также заявила, что несмотря на аббревиатуру RTX, эта версия Portal будет совместима со всеми графическими процессорами, поддерживающими трассировку лучей. Кроме того, Nvidia выложила в Сеть анимированное изображение, демонстрирующее разницу между оригинальной Portal и версией с поддержкой технологии.

Напомним, компания Valve выпустила первую часть Portal 10 октября 2007 года, то есть около 15 лет назад. В основе этой игры в жанре головоломки от первого лица лежит идея переносного устройства для создания порталов.