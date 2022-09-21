Приштина, Сербия, 21 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Глава Специального трибунала по Косово Екатерина Трендафилова 21 сентября отменила запланированный на этот день визит в Косово в связи с протестами, анонсированными Организацией ветеранов борьбы Армии освобождения Косово и Социал-демократической партией Косово. Об этом 21 сентября сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

MoRsE Здание Международного трибунала для бывшей Югославии

Трендафилова в ходе онлайн конференции на платформе Zoom заявила, что специализированные палаты и офис специального прокурора полностью независимы друг от друга и определяют ответственность и вину конкретных индивидов, а не организаций.

Болгарский юрист подчеркнула, что трибунал не связан с политическими решениями и не рассматривает случаи, которые уже были рассмотрены судом. Целью несостоявшегося визита в Косово должна была стать передача информации о работе трибунала и «прозрачный обмен мнениями».

«Граждане имеют право протестовать, а у нас есть право не вступать в политическую дискуссию, мы не политики», — заявила Трендафилова. После отмены визита судьи Социал-Демократическая партия Косово отменила намеченный протест.