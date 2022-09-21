Саяногорск, Хакасия, , 12:47 — REGNUM Евгений Молодняков вступил в должность главы города Саяногорска. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в правительстве Хакасии.

Глава города Саяногорска Евгений Молодняков r-19.ru

Глава Хакасии Валентин Коновалов поздравил Молоднякова со вступлением в должность. Новый глава Саяногорска в ходе инаугурации принёс присягу, пообещал «справедливо, добросовестно и честно» исполнять свои обязанности. Он поблагодарил жителей города за оказанное доверие.

Коновалов пожелал новому мэру Саяногорска «реализации всех задуманных планов на благо жителей города». Он добавил, что у Саяногорска «большой социально-экономический потенциал».

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Молодняков, выдвинутый «Единой Россией», 11 сентября 2022 года одержал победу на досрочных выборах главы города Саяногорска. Он получил 68% голосов.

Предыдущий мэр Саяногорска Михаил Валов ушёл в отставку в мае 2022 года. В республиканском правительстве подчеркнули, что он покинул пост «в связи с состоянием здоровья».

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