Москва, 21 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддерживает постоянные контакты с членами правительства России и главами субъектов РФ. Об этом 21 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент в эти дни в постоянном, ежечасном контакте и с членами правительства, и с руководителями регионов. Поэтому недостатка в этих контактах нет», — заявил Песков.

«Каких-то общих мероприятий, общих совещаний пока не запланировано. Но вы знаете, что у президента график в эти дни весьма подвижный», — указал он.