Оренбург, , 12:50 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации направлено на выполнение всех целей и задач проводимой спецоперации, о переходе её в более активную фазу. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачёв.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Насыщение [б. УССР] коллективным Западом оружием, иностранными наёмниками не оставляют Российской Федерации другого варианта развития событий. Люди, гражданская инфраструктура на освобождённых территориях Луганской, Донецкой Народных Республик должны быть надёжно защищены. Референдумы о присоединении республик к России должны быть проведены в безопасных условиях. Россия своих в беде не бросает. А Запад должен всегда помнить слова премьер-министра Российской империи Петра Столыпина о том, что в политике нет мести, но есть последствия. И эти последствия для нацистов и русофобов обязательно наступят», — сказал спикер.

Напомним, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она коснётся тех граждан, кто находится в запасе, служил в армии и имеющих военно-учётную специальность.