Валуйский район, Белгородская область, 21 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Село Логачевка Валуйского городского округа подверглось обстрелу ВСУ 21 сентября. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова После обстрела

После обстрела в селе загорелся частный жилой дом. На месте работают все оперативные службы.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Как сообщало, Логачевка, где находится пограничный пункт пропуска, ВСУ уже обстреливали 12 сентября — тогда погибла пожилая беженка, ранения получили три человека.