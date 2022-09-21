Южно-Сахалинск, 21 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Уже неоднократно история доказывала, что правда на стороне русского народа и сейчас вновь настало то время, когда всем жителям страны необходимо сплотиться и защитить людей, которым угрожает поднимающая голову гидра фашизма. Об этом, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации, сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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«Главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о вхождении в состав России. Люди понимают, что чувствовать себя в безопасности и быть уверенным в завтрашнем дне можно только являясь частью нашей страны. И, конечно, как и наш президент, мы поддерживаем это поистине историческое решение.

Уже сегодня мы оказываем помощь пострадавшим населенным пунктам Донбасса. А получив новый статус, они наконец-то смогут нормально развиваться, а люди спокойно жить. Ведь Россия своих не бросает!» — написал в своём телеграм-канале Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам страны.