Уфа, 21 сентября 2022, 12:49 — REGNUM Во все школы Уфы поступили анонимные сообщения о минировании. Об этом 21 сентября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.
По информации журналистов, учеников и сотрудников образовательных учреждений перевели в резервные помещения. На места выехали сотрудники экстренных служб Уфы.
Помещения проверяют кинологи с собаками.
7 сентября 2022 года ИА REGNUM сообщало о том, что за две недели в Уфе зарегистрировали 42 заведомо ложных сообщения об актах терроризма.
Читайте также: В Уфе за две недели зафиксировали 42 ложных сообщения об актах терроризма