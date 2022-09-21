Уфа, , 12:49 — REGNUM Во все школы Уфы поступили анонимные сообщения о минировании. Об этом 21 сентября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.

Эвакуация Pixabay.com

По информации журналистов, учеников и сотрудников образовательных учреждений перевели в резервные помещения. На места выехали сотрудники экстренных служб Уфы.

Помещения проверяют кинологи с собаками.

7 сентября 2022 года ИА REGNUM сообщало о том, что за две недели в Уфе зарегистрировали 42 заведомо ложных сообщения об актах терроризма.

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