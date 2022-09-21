Якутск, 21 сентября 2022, 12:47 — REGNUM России необходимо отстоять веру людей в справедливость и надежду на освобождение от киевского режима. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев 21 сентября в своём телеграм-канале.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил, что Россия поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».