Якутск, 21 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. России необходимо отстоять веру людей в справедливость и надежду на освобождение от киевского режима. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев 21 сентября в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Айсен Николаев

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«Это торжество исторической справедливости. Мы должны отстоять веру наших людей в справедливость и надежду на освобождение от фашистского террора», — отметил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил, что Россия поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».